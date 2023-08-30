Назван объем поставок газа через IGB в 1 полугодии - ДЕТАЛИ

БАКУ/Trend/ - Объем транспортировки газа по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) в июне составил 1 178 785 МВтч против 1 071 576 МВтч в мае, сообщили Trend в компании ICGB, которая является оператором газопровода.
Таким образом, было зафиксировано 10-процентное увеличение поставок газа по данному интерконнектору в июне по сравнению с предыдущим месяцем.
В таблице ниже представлены месячные данные по объему транспортированного газа в первом полугодии:
|
Месяц
|
Объем транспортировки (МВтч)
|
Январь
|
1,305,818
|
Февраль
|
1 777 260
|
Март
|
1 300 982
|
Апрель
|
1 207 676
|
Май
|
1 071 576
|
Июнь
|
1 178 785
|
Итого
|
7 842 099
Объем транспортировки за этот период достиг пика в 1 777 260 МВтч в феврале, а самый низкий уровень был зафиксирован в мае - 1 071 576 МВтч.
Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.
IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.
Twitter: @Lyaman_Zeyn