Консорциум TAP представил данные о сокращении выбросов

БАКУ /Trend/ - Приверженность консорциума Трансадриатического трубопровода (TAP) устойчивому развитию подтверждается некоторыми результатами, достигнутыми в 2022 году: -25 процентов выбросов парниковых газов и -38 процентов выбросов метана по сравнению с прогнозами.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал управляющий директор TAP Лука Скьепатти в ходе энергетического саммита в Италии.

По его словам, за счет использования большего количества возобновляемой электроэнергии трубопровод может стать более эффективным.

«Мы также тестируем трубы и инфраструктуру для транспортировки водорода и других экологически чистых веществ в будущем», - добавил Лука Скьепатти

Напомним, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

X: @Lyaman_Zeyn