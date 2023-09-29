Азербайджано-турецкий энергетический форум стал продуктивной площадкой для реализации курса "зеленой" энергетики Нахчывана - Парвиз Шахбазов

НАХЧЫВАН /Trend/ - III Азербайджано-турецкий энергетический форум и конференция "Нахчыван – зона "зеленой" энергетики" стали продуктивной площадкой для реализации курса зеленой энергетики Нахчывана совместно с нашими странами и международными энергетическими компаниями.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе медиа-брифинга в рамках III Азербайджано-турецкого энергетического форума и I Международной конференции "Нахчыван – зона "зеленой" энергетики".

"В рамках Азербайджано-турецкого форума сегодня состоялась международная конференция по "зеленой" энергетике Нахчывана. Вы знаете, что в рамках азербайджано-турецкого энергетического форума мы обсуждаем большинство вопросов сотрудничества в сфере энергетики между Азербайджаном и Турцией. Мы рассматриваем работу, проделанную в этих областях за последний год, рассматриваем новые проекты, строим новые планы и составляем новые дорожные карты. Нашим намерением является дальнейшее развитие стратегического энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. В рамках азербайджано-турецкого энергетического форума на этой площадке мы ведём работу в рамках рабочих групп по нефти, газу, электроэнергетике, возобновляемым источникам энергии, энергоэффективности, созданию рынка электроэнергии, горнодобывающей промышленности. Мы думаем, что в будущем мы воспользуемся этой платформой и приложим новые усилия для развития азербайджано-турецкого регионального энергетического сотрудничества", - добавил он.

Отметим, что Азербайджано-турецкий энергетический форум инициирован в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического партнерства. Первый форум состоялся 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.