bp готовится к бурению первой эксплуатационной скважины с платформы ACE в этом месяце - Бахтияр Асланбейли (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Компания bp в настоящее время готовится к началу бурения первой эксплуатационной скважины с платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE) на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в ноябре, и это позволит добыть первую нефть с ACE в начале 2024 года, как и запланировано, сказал в четверг в эксклюзивном интервью Trend вице-президент bp по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

«В марте этого года мы отправили в море опору ACE и установили ее на постоянное место на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли". За этим последовал отвод верхнего строения ACE в августе. Мы уже завершили установку верхнего строения в море, монтажные и пуско-наладочные работы. На данный момент проект реализован на 94 процента", - сказал он.

Бурение оценочной скважины на АЧГ

Он отметил, что бурение скважины было начато 7 февраля 2023 года с целью получения данных о глубоко залегающих газовых пластах под ныне добываемым нефтяным месторождением.

"Мы завершили буровые работы в апреле. В настоящее время мы изучаем данные, полученные со скважины, и потенциал глубоких газовых пластов АЧГ", - пояснил Асланбейли.

Бурение скважины SDX-8 на "Шах Дениз"

"Бурение разведочной скважины SDX-8 на контрактной территории "Шах Дениз" было начато 20 января 2023 года. Скважина, к бурению которой привлечена полупогружная установка имени Гейдара Алиева, расположена на восточном фланге месторождения "Шах Дениз". Мы планируем пробурить скважину на общую глубину около 7000 метров", - сказал он.

Вице-президент bp отметил, что в настоящее время буровые работы продолжаются безопасно и стабильно.

Запуск производства с восточно-северного фланга на "Шах Дениз-2"

Асланбейли отметил, что в настоящее время работы по запуску добычи на восточно-северном фланге в рамках проекта "Шах Дениз-2" в четвертом квартале года идут по графику.

«Работа по установке и тестированию в рамках этого проекта продолжается как на подводных, так и на верхних модулях на платформе Shah Deniz Bravo. В рамках проекта завершены работы по обеспечению эксплуатационных испытаний восточно-северного фланга при помощи судов, и в настоящее время продолжаются эксплуатационные испытания, проводимые на платформе для запуска всей системы", - пояснил он.

Солнечная электростанция в Джебраиле

"Sunrise - это проект солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт, которая будет построена в Джебраиле. Но это не типичный проект солнечной энергии, поскольку, как ожидается, он будет связан с другим проектом, который будет способствовать декарбонизации нашей деятельности. Ожидается, что это будет достигнуто посредством пилотной коммерческой структуры под названием "Виртуальная схема передачи энергии" - подход, согласованный с министерством энергетики, который позволит нам отбирать электроэнергию, вырабатываемую в Джебраиле, для осуществления наших текущих операций посредством виртуальной передачи энергии", - сказал вице-президент bp.

Он отметил, что в настоящее время bp работает с правительством, SOCAR и другими партнерами над решением оставшихся технических и коммерческих вопросов, связанных с проектом.

"В 2023 году мы провели полевые изыскания для строительства солнечной электростанции в Джебраиле, а также подписали соглашение о присоединении с SOCAR и Азербайджанской инвестиционной компанией (АИК) по проекту Sunrise ("Шафаг"). В документе указано намерение SOCAR и АИК участвовать в проекте. Это показывает, что мы неуклонно продвигаемся к принятию окончательного инвестиционного решения по проекту", - добавил Асланбейли.

Что касается вновь созданной компании "Shafaq (Jabrayil) Solar Limited", он сказал, что это юридическое лицо, созданное для владения и управления проектом Sunrise.

Трубопровод Баку-Супса

"Мы приостановили работу трубопроводной системы Баку-Супса, включая терминал Супса, с 15 марта 2022 года. Это была мера предосторожности, чтобы избежать возможных сбоев в работе трубопровода в случае потенциального отсутствия танкеров. С тех пор нефтепровод Баку-Супса использовался только тогда, когда мы получали заявки на погрузку танкеров в Супсе. В рамках этого процесса решения относительно каждого следующего месяца принимаются в предыдущие месяцы на основе заявок, которые мы получаем от грузоотправителей. Таким образом, мы используем трубопровод, когда получаем заявки", - отметил Бахтияр Асланбейли.

По его словам, в настоящее время в этой ситуации нет никаких изменений, и на ноябрь заявок не поступало.

Планы по техобслуживанию на месторождениях в Азербайджане на 2024 год

"Все наши планы деятельности на 2024 год (годовые программы работы), включая планы по программам технического обслуживания, еще должны быть утверждены SOCAR и другими партнерами. После утверждения мы сможем говорить о программах технического обслуживания, запланированных на следующий год", - заключил он.

X: @Lyaman_Zeyn

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