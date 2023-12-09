Планируются дополнительные тендеры для расширение IGB

БАКУ/Trend/- После принятия решения о расширении интерконнектора Греция-Болгария (IGB) и продолжающегося тендера на детальное техническое проектирование газоизмерительной станции возле Старой Загоры, планируются дополнительные тендеры для реализации различных аспектов проекта.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала исполнительный директор оператора трубопровода ICGB Теодора Георгиева.

"Весь процесс придерживается принципа публичных торгов, обеспечивая конкурентный и прозрачный выбор подрядчиков и поставщиков для проекта расширения в полном соответствии с законодательством", - сказала она.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

Контрактный объем поставок газа в Болгарию по этому интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Увеличение пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария свыше 5 миллиардов кубометров газа возможно за счет строительства дополнительного газопровода.На этапе планирования техническая мощность трубопровода изначально была рассчитана примерно на 5 миллиардов кубометров в год, и достижение этой цели является текущей задачей на ближайшее будущее.

X: @Lyaman_Zeyn