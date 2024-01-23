bp запустила на АЧГ крупную сейсмическую программу

БАКУ/Trend/ - Компания bp, являющаяся оператором проекта разработки месторождения "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) в Азербайджане, 20 января начала на месторождении новую программу четырехмерной (4D) сейсмической разведки узлов морского дна высокой четкости, передает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

Как сообщается, это крупнейший в мире проект по сбору сейсмических данных, запущенный компанией bp во всех его аспектах – размере территории, стоимости и продолжительности программы.

"Стоимость программы, которая будет сосредоточена на пластах-коллекторах АЧГ в Балаханы и Фасиле, составляет около 370 миллионов долларов США. Реализация программы продолжится в течение пяти лет (2024-2028 годы). Планирование этой расширенной программы началось в начале прошлого года. Планируется провести пять мониторингов в течение пяти лет с использованием судов "Муровдаг" и "Губа"", - подчеркнули в компании.

Программу будет реализовывать ООО Caspian Geo.

Отметим, что на сегодняшний день на АЧГ добыто более 4,3 миллиарда баррелей (581 миллион тонн) нефти. Нефть экспортируется на мировые рынки, в первую очередь по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Западному экспортному маршруту.

До конца третьего квартала 2023 года в разработку месторождения АЧГ было инвестировано более 43 миллиардов долларов США.

В настоящее время АЧГ располагает девятью морскими платформами – семью добывающими и двумя технологическими, газокомпрессорными, водонагнетательными и инженерными платформами. С платформ нефть и газ экспортируется на Сангачальский терминал.

X: @Lyaman_Zeyn