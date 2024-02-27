Началась добыча газа с северо-восточного крыла месторождения "Шахдениз"

БАКУ/Trend/ - Компания bp начала добычу газа на северо-восточном крыле месторождения "Шахдениз" в рамках Стадии-2 разработки данной контрактной площади, говорится в сообщении компании bp-Azerbaijan (технический оператор проекта).

"Добыча газа в рамках Стадии-2 проекта "Шахдениз" на северо-восточном фланге месторождения началась 13 февраля. До этого все сопутствующие строительные работы и эксплуатационные испытания на северо-восточном крыле были успешно завершены и система полностью введена в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

По данным компании, на северо-восточном крыле в настоящее время имеются пять скважин, два добывающих манифольда, две новые проточные линии общей протяженностью около 30 км и несколько подводных установок, соединенных с газоконденсатным резервуаром мирового класса "Шахдениз".

"В настоящее время добывающие мощности месторождения "Шахдениз" составляют примерно 79 миллионов кубометров газа в сутки или 29 миллиардов кубометров в год", - отметили в компании.

По информации компании, на начало января 2024 года с месторождения "Шахдениз" за весь период с начала его разработки (с 2006 года) добыто 209 миллиардов кубометров газа и 45 миллионов тонн конденсата. В 2023 году с месторождения добыто 26 миллиардов кубометров газа, что на 4 процента выше показателя 2022 года.

Как сообщалось ранее, к 2027 году будут завершены и поэтапно введены в эксплуатацию скважины на западном, юго-восточном, юго-западном и северо-восточном флангах.

Напомним, что Стадия 2 "Шахдениз" (полномасштабное освоение) реализуется с 17 декабря 2013 года (после подписания в Баку финального инвестиционного решения).

Стоимость Стадии 2 оценивается в 28 миллиардов долларов США.

В настоящее время добыча газа с месторождения "Шахдениз" осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии 1 (с 2006 года) и с платформы "Bravo" в рамках Стадии 2.

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