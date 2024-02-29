Парвиз Шахбазов провел встречи с представителями IFC и компании TAQA (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял делегацию во главе с региональным директором Международной финансовой корпорации (IFC) по инфраструктуре и природным ресурсам в Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне Шерил Эдлесон Хэнвей, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Согласно информации, встреча прошла в рамках 10-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и второго министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике.

На встрече было обсуждено текущее сотрудничество в сфере энергетики, в том числе использование энергии ветра на море, и выражена уверенность, что сотрудничество сторон будет успешно продолжено и в будущем.

На встрече с делегацией во главе с исполнительным директором компании TAQA по сетям передачи и распределения Омаром Аль Хашими были рассмотрены перспективы сотрудничества в области модернизации электросетей и передачи энергии на большие расстояния.