"Газпром" и NIGC проработают организацию трубопроводных поставок российского газа в Иран

БАКУ /Trend/ - В рамках визита председателя правления публичного акционерного общества (ПАО) "Газпром" Алексея Миллера в Исламскую Республику Иран подписан стратегический меморандум с "National Iranian Gas Company" (NIGC) о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в Иран.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Газпром".

Документ был подписан в присутствии исполняющего обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммада Мохбера и отвечает планам развития долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества РФ и Ирана.

Также отмечено, что в ходе визита Миллера в Иран состоялась его рабочая встреча с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи. Стороны обсудили все направления сотрудничества в энергетической сфере.