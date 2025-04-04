Северная Македония может стать транзитным маршрутом для азербайджанского газа на другие европейские рынки – министр (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Северная Македония имеет потенциал стать транзитным маршрутом для азербайджанского газа на другие европейские рынки.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики, горнодобывающей промышленности и минералов Северной Македонии Саня Божиновска накануне заседания Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

«Северная Македония рассматривает Южный газовый коридор как стратегически важный проект для диверсификации поставок природного газа, укрепления энергетической безопасности и ускорения перехода к более устойчивой энергетической системе. В этом контексте Северная Македония готова укрепить сотрудничество с Азербайджаном и другими партнерами в рамках Южного газового коридора и предпринять конкретные шаги для обеспечения энергетической стабильности как на национальном, так и на региональном уровнях», - сказала она.

Министр подчеркнула, что в Северной Македонии существует твердая приверженность диверсификации источников поставок газа, и Азербайджан играет ключевую роль как надежный поставщик.

«Это крайне важно для нашей страны, так как не только укрепляет энергетическую безопасность и независимость, но и открывает новые возможности для развития газовой инфраструктуры и увеличения использования природного газа. Для достижения этих целей Северная Македония активно работает над завершением газового интерконнектора с Грецией, ключевого инфраструктурного проекта, который обеспечит доступ к терминалу сжиженного природного газа (СПГ) в Александруполисе и азербайджанскому газу через Трансадриатический газопровод (TAP). Одновременно ведутся работы по расширению внутренней газораспределительной сети, что обеспечит более широкий доступ и большую эффективность использования газа», - сказала Божиновска.

Она отметила, что Северная Македония стремится стать значимым игроком на региональном энергетическом рынке и активным партнером в инициативах, направленных на улучшение связности и обеспечение энергетических поставок.

«Учитывая свое географическое расположение на Балканах, Северная Македония имеет потенциал стать транзитным маршрутом для азербайджанского газа на другие европейские рынки. Страна настроена укрепить сотрудничество с партнерами из ЕС и Юго-Восточной Европы для обеспечения стабильных, доступных и устойчивых поставок энергии и участия в будущих проектах по развитию газовых сетей. Несмотря на то, что природный газ является ископаемым топливом, Северная Македония рассматривает его как переходный источник энергии, который через развитие когенерационных газовых электростанций будет способствовать снижению зависимости от угля в производстве электроэнергии при одновременном увеличении мощности возобновляемых источников энергии», - сказала министр.

Она заявила, что на предстоящем заседании Консультативного совета Южного газового коридора Северная Македония вновь подтвердит свою приверженность становлению более конкурентоспособной и стабильной частью регионального энергетического рынка, одновременно позиционируя себя как активного участника в формировании будущего энергоснабжения региона.

«Страна изложит конкретные позиции и инициативы, направленные на улучшение энергетической связности, усиление безопасности поставок природного газа и поддержку процесса «зеленого» перехода. Обсуждения будут сосредоточены на возможности заключения долгосрочных соглашений о поставках газа с Азербайджаном через газопровод TAP и альтернативные маршруты в рамках Южного газового коридора, а также на обеспечении стабильных и конкурентоспособных цен. Кроме того, будет подчеркнута стратегическая важность газового интерконнектора с Грецией, который обеспечит доступ к разнообразным источникам газа, включая СПГ из Александруполиса и азербайджанский газ из TAP. Северная Македония вновь подтвердит свою приверженность завершению этого проекта и будет искать поддержку для его операционного внедрения», — сказала министр.

Божиновска добавила, что, учитывая важность диверсификации и энергетической безопасности для Западных Балкан, Северная Македония также предложит рассмотреть возможность создания региональной координационной платформы для поставок газа между странами Юго-Восточной Европы.

«Эта инициатива направлена на улучшение региональной энергетической безопасности и оптимизацию транспортных и поставочных мощностей через лучшее синхронизирование инфраструктурных проектов. Северная Македония будет выступать за реализацию проектов, которые обеспечат более эффективное использование газа как в производстве электроэнергии, так и в промышленном и жилом секторах», — сказала она.

Министр отметила, что Северная Македония признает Южный газовый коридор как стратегически важную инициативу для обеспечения энергетической безопасности, стабильности и диверсификации поставок природного газа в Европе.

«Как страна, активно развивающая свою газовую инфраструктуру и интегрирующаяся с региональными и европейскими газовыми сетями, Северная Македония имеет четкое видение поддержки дальнейшего развития этой инициативы. Через инвестиции в инфраструктуру, долгосрочные соглашения, региональное сотрудничество и поддержку энергетического перехода, страна стремится внести свой вклад в создание стабильного, безопасного и устойчивого энергетического рынка в интересах как региона, так и более широкой европейской общности», — сказала Божиновска.

Она отметила, что одним из ключевых способов, которым Северная Македония может способствовать укреплению Южного газового коридора, являются инвестиции в национальную газовую инфраструктуру и межконнективность с соседними странами.

«Основным проектом в этом направлении является газовый интерконнектор с Грецией, который обеспечит доступ к природному газу, транспортируемому через TAP, и СПГ-терминалам в Александрпулисе. Этот проект выведет Северную Македонию на позицию активного потребителя и потенциального распределительного хаба для азербайджанского газа и других источников в рамках Южного газового коридора. Кроме того, развитие национальной газовой распределительной сети для обеспечения стабильных поставок для промышленности, домохозяйств и государственного сектора остается главной приоритетной задачей. Это также позволит построить как минимум две новые когенерационные газовые электростанции и преобразовать существующую электростанцию, работающую на нефти, в газовую», — добавила министр.

Она отметила, что Северная Македония стремится обеспечить долгосрочные соглашения о поставках газа с Азербайджаном, гарантируя надежный и конкурентоспособный источник энергии.

«В ходе обсуждений на встрече в Баку Северная Македония подчеркнет свою готовность сотрудничать с азербайджанскими партнерами и исследовать возможности для дополнительного объема газа через Южный газовый коридор. Несмотря на то, что Северная Македония твердо придерживается курса на развитие возобновляемых источников энергии, природный газ продолжает оставаться ключевым переходным энергетическим источником. Расширение доступа к природному газу поможет снизить зависимость от угля в производстве электроэнергии, что важно для сокращения выбросов парниковых газов и достижения климатических целей», - сказала Божиновска.

Министр также подчеркнула, что Северная Македония и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в рамках COP29 в Баку.

«В ходе двусторонних встреч Азербайджан уже предложил конкретные возможности для сотрудничества, которые могут помочь Северной Македонии позиционировать себя как серьезный региональный центр транспортировки газа. Это имеет стратегическое значение для энергетического будущего страны и принесет выгоды как экономике, так и гражданам. Северная Македония настроена продвигать эту инициативу и рассчитывает на поддержку международных партнеров», - сказала она.

Министр отметила, что поставки азербайджанского природного газа играют ключевую роль в преобразовании энергетической сферы Северной Македонии, принося несколько значительных преимуществ.

«Во-первых, это обеспечит диверсификацию источников энергии, поскольку Северная Македония в настоящее время имеет ограниченные возможности по поставкам природного газа. Азербайджанский газ, поступающий через Южный газовый коридор и газовый интерконнектор с Грецией, предоставляет надежную и устойчивую альтернативу, снижая зависимость от одного поставщика.

Во-вторых, это гарантирует стабильность и безопасность поставок. Присоединившись к Южному газовому коридору, Северная Македония обеспечит долгосрочную энергетическую стабильность. Не менее важно, что это поможет сократить зависимость от угля и поддержит процесс энергетического перехода страны. Мы рассматриваем природный газ как переходное топливо в процессе отказа от угля как основного источника энергии для производства электроэнергии. Как для промышленности, так и для домохозяйств это будет выгодно, поскольку использование более чистого источника энергии будет способствовать снижению выбросов CO₂ и улучшению качества воздуха. Кроме того, это послужит стимулом для экономического развития, поскольку доступность природного газа на долгосрочной основе привлечет новые инвестиции в промышленность и энергетический сектор. По всем этим причинам Северная Македония весьма заинтересована в обеспечении предсказуемости, стабильности цен и энергетической безопасности», - сказала министр.

X: @Lyaman_Zeyn