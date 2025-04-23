В Азербайджане разрабатывается стратегический документ по развитию сферы теплоснабжения

БАКУ /Trend/ - Ведется работа над стратегическим документом по развитию сферы теплоснабжения.

Об этом сказал начальник отдела министерства энергетики Азербайджана Алескер Гасанов в ходе сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии, сообщает Trend.

Он отметил, что документ будет подготовлен при поддержке международных финансовых институтов.

"Этот документ будет охватывать направления и перспективы развития отрасли", - сказал А.Гасанов.

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