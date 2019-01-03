БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправлено, сообщает Trend в четверг со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота третьего января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 18,207 маната, составив 2190,2715 маната, серебра - на 0,5232, до 26,4805 маната, палладия подешевела на 3,4 маната, до 2151,35 маната, а унция платины подешевела на 7,3355 маната, до 1350,1825 маната,.
|
Название
|
03.01.2019
|
28.12.2018
|
Золото
|
XAU
|
2190,2715
|
2172,0645
|
Серебро
|
XAG
|
26,4805
|
25,9573
|
Платина
|
XPT
|
1350,1825
|
1357,518
|
Палладий
|
XPD
|
2151,35
|
2154,75
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на третье января составляет 1,7 AZN/USD.
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