БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправлено, сообщает Trend в четверг со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота третьего января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 18,207 маната, составив 2190,2715 маната, серебра - на 0,5232, до 26,4805 маната, палладия подешевела на 3,4 маната, до 2151,35 маната, а унция платины подешевела на 7,3355 маната, до 1350,1825 маната,.

Название 03.01.2019 28.12.2018 Золото XAU 2190,2715 2172,0645 Серебро XAG 26,4805 25,9573 Платина XPT 1350,1825 1357,518 Палладий XPD 2151,35 2154,75

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на третье января составляет 1,7 AZN/USD.

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