Официальный курс маната к мировым валютам на 16 января

16 января 2019 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 января установлен на уровне 1,7 и 1,9398 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют

16.01.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9398

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2232

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0458

100 белорусских рублей

100 BYR

0.7878

1 бразильский реал

1 BRL

0.4569

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1236

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1517

1 чешская крона

1 CZK

0.0759

1 чилийский песо

1 CLP

0.2520

1 китайский юань

1 CNY

0.2511

1 датская крона

1 DKK

0.2599

1 грузинский лари

1 GEL

0.6373

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2167

1 индийская рупия

1 INR

0.0239

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1857

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0120

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1895

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7208

1 израильский шекель

1 ILS

0.4622

1 канадский доллар

1 CAD

1.2813

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6107

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1126

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4133

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0895

1 молдавская лея

1 MDL

0.0991

1 египетский фунт

1 EGP

0.0948

1 норвежская крона

1 NOK

0.1991

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0201

1 польский злотый

1 PLN

0.4520

1 российский рубль

1 RUB

0.0254

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2548

1 саудовский риал

1 SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3720

1 турецкая лира

1 TRY

0.3119

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0551

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1801

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0606

100 японских иен

100 JPY

1.5672

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1583

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Финансы 09:39
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 200 млн манатов
Финансы 15 января 17:42
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Финансы 15 января 09:32
Официальный курс маната к мировым валютам на 15 января
Финансы 15 января 09:23
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 2,2 раза
Финансы 14 января 12:25
В Азербайджане подешевели драгоценные металлы
Финансы 14 января 09:40
Лента новостей
Рианна подала иск в суд на своего отца
Интересное 10:14
Иранский нефтехимический комплекс на 12% увеличил экспорт
Энергетика 10:09
Израиль готовится принять рекордное число туристов во время "Евровидения"
Израиль 10:05
Первая криптобиржа начала работать в Беларуси
Беларусь 10:00
Экспорт мандарин из Грузии превысил прошлогодний показатель
Грузия 09:55
Таджикистан и Украина обсудили сотрудничество в сталеварной отрасли
Таджикистан 09:52
Полиция Стамбула проводит рейды
Турция 09:49
Bakcell ответила на 100% обращений абонентов в социальных сетях
ИКТ 09:49
Процессинговый центр Азербайджана продлевает гарантийный срок обслуживания оборудования и ПО
Тендеры 09:43