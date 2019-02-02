В Азербайджане пожилым родителям шехидов банковские карты с единовременной помощью были вручены на дому (ФОТО)

2 февраля 2019 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в соответствии с указом главы государства продолжается работа по обеспечению выплаты единовременной помощи наследникам военнослужащих-шехидов, сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Двумя из наследников, которым на их банковский счет переведена единовременная помощь, являются 84-летняя жительница Сураханинского района Баку, мать шехида Марьям Гусейнова и 83-летний житель Шамахинского района, отец шехида Джумали Нухов. С учетом этого, согласно инициативе министерства труда и социальной защиты населения, данным лицам пластиковые карты для получения единовременной помощи были выданы по месту их проживания.

Сотрудник соответствующего банка вручил обоим родителям шехидов пластиковые карты.

Было отмечено, что проводимая в стране успешная социальная политика приводит к регулярному повышению уровня государственной заботы, и процесс выдачи единовременной помощи, согласно указу главы государства, наследникам 12 268 военнослужащих-шехидов – наглядное подтверждение этому. В текущем году завершится процесс выдачи единовременных выплат всем семьям шехидов.

Гусейнова и Нухов выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за большое внимание и заботу о семьях шехидов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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