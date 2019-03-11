В Азербайджане сотни людей до праздника Новруз получат материальную помощь от государства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, в качестве важного шага в области исполнения соответствующего указа Президента Ильхама Алиева, до Новруза будет обеспечена выдача единовременной выплаты 1928 наследникам 1200 шехидов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

На очередном заседании действующей в министерстве Комиссии было принято решение о выдаче этим наследникам шехидов единовременной выплаты (11 тысяч манатов). Список наследников направлен соответствующей структуре для осуществления соответствующих действий.

В соответствии с указом от 28 января 2019 года, единовременную выплату также получат наследники военнослужащих-шехидов и наследники полицейских-шехидов, получившие страховую выплату меньше 11 тысяч манатов. Таким образом, количество шехидов, наследникам которых предусматрена выдача единовременной выплаты, составило 12268 человек.

До сих пор приняты решения по выдаче единовременной выплаты 7894 наследникам 5491 шехида.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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