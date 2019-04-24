Число обращений в Азербайджанское кредитное бюро значительно выросло

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2019 года банки и небанковские кредитные организации направили в Азербайджанское кредитное бюро (АКБ) 567 525 запросов, что на 40 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом в среду Trend сообщает со ссылкой на АКБ.

Для сравнения в январе-марте 2018 года было направлено 405 544 запросов. В первые три месяца этого года системой бюро воспользовались 30 банков и 39 НБКО.

На долю банков пришлось 89 процентов (505 027) от всех запросов, на долю НБКО – 11 процентов (62 498).

За этот период своей кредитной историей интересовались 5 511 физических и юридических лиц. Подавляющее большинство из них (99,2 процента или 5 466 человек) – физические лица.

Как отмечается, в течение первого квартала к системе АКБ подключились одна НБКО, один кредитный союз и одна лизинговая компания. Таким образом, число организаций, сотрудничающих с бюро, достигло 123.

Отметим, что Азербайджанское кредитное бюро начало функционировать с февраля прошлого года.

В отличие от Централизованного кредитного реестра, бюро содержит больше информации и охватывает большее число заемщиков. В настоящее время процесс подключения новых организаций к системе бюро продолжается. Ожидается, что в будущем в АКБ будет поступать информация не только от финансовых организаций, но и коммунальных учреждений, мобильных операторов и т.д.

(Автор: Азад Гасанли)

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