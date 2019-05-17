Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подешевели

17 мая 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в пятницу понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 17 мая подешевела на 17,034 маната, составив 2187,0500 маната, серебра - на 0,4213 маната, до 24,7221 маната, платины - на 27,302 маната, до 1412,2070, палладия - на 9,707 маната, до 2262, 6575 маната.

Название

17.05.2019

16.05.2019

Золото

XAU

2187.0500

2204.0840

Серебро

XAG

24.7221

25.1434

Платина

XPT

1412.2070

1439.5090

Палладий

XPD

2262.6575

2272.3645

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 17 мая составляет 1,7 AZN/USD.

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