Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 23 июля понизилась по сравнению с предыдущими показателями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 23 июля подешевела на 17,986 маната, составив 2408, 8065 маната, серебра - на 0,2142 маната, до 27, 5736 маната, платины - на 9,5795 маната, до 1436, 0580 маната. Цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 6,7915 маната, составив 2582,7165 маната.
|
Название
|
23.07.2019
|
22.07.2019
|
Золото
|
XAU
|
2408.8065
|
2426.7925
|
Серебро
|
XAG
|
27.5736
|
27.7878
|
Платина
|
XPT
|
1436.0580
|
1445.6375
|
Палладий
|
XPD
|
2582.7165
|
2575.9250
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 23 июля составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
Twitter: @badalov_rovshan
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