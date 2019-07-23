Золото и серебро в Азербайджане подешевели

23 июля 2019 09:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 23 июля понизилась по сравнению с предыдущими показателями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 23 июля подешевела на 17,986 маната, составив 2408, 8065 маната, серебра - на 0,2142 маната, до 27, 5736 маната, платины - на 9,5795 маната, до 1436, 0580 маната. Цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 6,7915 маната, составив 2582,7165 маната.

Название

23.07.2019

22.07.2019

Золото

XAU

2408.8065

2426.7925

Серебро

XAG

27.5736

27.7878

Платина

XPT

1436.0580

1445.6375

Палладий

XPD

2582.7165

2575.9250

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 23 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 23 июля
Финансы 09:31
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение почти в 5 раз
Финансы 22 июля 12:32
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Финансы 22 июля 10:02
Официальный курс маната к мировым валютам на 22 июля
Финансы 22 июля 09:49
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 20 июля 10:34
Официальный курс маната к мировым валютам на 19 июля
Финансы 19 июля 09:45
Лента новостей
"EYOF Баку 2019": Сегодня пройдут соревнования по 9 видам спорта
Общество 10:29
Apple ведет консультации о покупке структур Intel
Другие страны 10:25
Последний этап наземных работ в рамках TAP завершен более чем на 95%
Энергетика 10:22
В Турции задержано около 50 военнослужащих
Турция 10:19
В рамках "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования по спортивной гимнастике (ФОТО)
Общество 10:18
Китайские ученые выяснили, что чернила каракатицы могут помочь в лечении рака
Другие страны 10:14
Китайская CODA обеспечит выход узбекской продукции на рынок США
Бизнес 10:10
Банк ВТБ (Азербайджан) закупит ПО
Тендеры 10:06
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 09:54