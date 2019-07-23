Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 23 июля понизилась по сравнению с предыдущими показателями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 23 июля подешевела на 17,986 маната, составив 2408, 8065 маната, серебра - на 0,2142 маната, до 27, 5736 маната, платины - на 9,5795 маната, до 1436, 0580 маната. Цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 6,7915 маната, составив 2582,7165 маната.

Название 23.07.2019 22.07.2019 Золото XAU 2408.8065 2426.7925 Серебро XAG 27.5736 27.7878 Платина XPT 1436.0580 1445.6375 Палладий XPD 2582.7165 2575.9250

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 23 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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