Сегодня будет выполнен первый грузовой рейс из Турции в Грузию в рамках БТК

23 июля 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый грузовой рейс на новом поезде из Турции в Грузию будет выполнен 23 июля 2019 года, передает Trend со ссылкой на apsny.ge.

Об этом сообщило АО «Грузинские железные дороги».

Как сообщается, в церемонии открытия нового рейса примет участие генеральный директор компании Давид Перадзе.

Состав из пяти вагонов отправится из логистического центра в районе Эрзурум по магистрали Баку-Тбилиси-Карс.

Напомним, что открывшаяся в октябре 2017 года железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу по территории Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356

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