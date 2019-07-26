В 2018 году турки меньше всего денег тратили на учебу и здоровье

26 июля 2019 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ В 2018 году граждане Турции меньше всего потратили на учебу и на здоровье, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на институт статистики Турции (TUİK).

По этой информации, в указанный период расходы населения на здоровье составили 2,2 %, а на учебу - 2,3% от общих трат.

«В 2018 году 23,7 общих трат граждан пошли на оплату квартир», - говорится в сообщении TUİK .

Также отмечается что, 20,3 процента общих расходов граждан Турции в 2018 году приходилось на покупку еды и безалкогольных напитков.

«В 2018 году 23,5 процента общих расходов граждан Турции шли на покупку одежды и обуви. Остальные 28,2 процента трат относятся к другим статьям расходов» - говорится в сообщении.

Согласно данным TUİK , В 2018 году, ежемесячные расходы одного человека в Турции в среднем составляли 2,1 тысячи турецких лир.

Официальный курс на 26 июля - 5.709 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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