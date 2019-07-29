Новый курс валют в Узбекистане: доллар растет, евро упал

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют, которые будут действовать в стране с 30 июля, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк.

Один доллар в Узбекистане будет стоить 8666,71 сума (+42,20), а один евро — 9641,71 (-34,99).

Российский рубль немного упал — за него дадут 136,63 сума (-0,29).

После валютной реформы 2017 года Центробанку Узбекистана удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам. При этом изменения в курсе носят еще и сезонный характер.

(Автор: Фахри Вакилов)

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