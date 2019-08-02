ЧБТР стал первым международным финансовым институтом, выпустившим манатные облигации

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) стал первым международным финансовым институтом, выпускающим облигации в азербайджанских манатах, как сообщает Trend, об этом сказал президент банка Дмитрий Панкин.

"Многие международные финансовые институты заинтересованы в выпуске манатных облигаций, и мы рады тому, что стали первыми, сделавшими это", - сказал он.

Он отметил, что банк изучил финансовый рынок Азербайджана и, соблюдая все международные стандарты и требования, выпустил манатные облигации. Панкин добавил, что другие финансовые институты могут в дальнейшем использовать данный опыт.

ЧБТР был основан Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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