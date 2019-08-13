Курс доллара в Узбекистане впервые превысил 8,800 сума

13 августа 2019 09:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал новый курс иностранных валют, действующий с 13 августа 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на ЦБ.

Курс доллара США вырос на 177,13 сума – до 8882 сума. Отметим, что доллар впервые превысил уровень 8,8 тысячи сумов с начала валютной либерализации.

Евро вырос на 259,8 сума и составил 9928,3 сума, рубль вырос на 2,53 сума и стоит 136,38 сума.

Курсы валют устанавливаются Центробанком еженедельно для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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