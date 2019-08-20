Оборот биржевых сделок в Азербайджане существенно вырос

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июле 2019 года составил 8,682 миллиарда манатов, что больше показателей аналогичного периода 2018 года на 14,4 процента, сообщает Trend со ссылкой на данные БФБ.

Согласно информации, объем рынка государственных ценных бумаг составил 7,585 миллиарда манатов (рост за год на 15,3 процента), оборот рынка корпоративных бумаг – 31,883 миллиона манатов (сокращение в 2,4 раза).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам: