Нацбанк Казахстана полностью вернул вложения в бумаги Межбанка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана в полном объеме вернул всю сумму первоначальных вложений в бумаги Международного банка Азербайджана (МБА), сообщает в среду Trend со ссылкой на информационное агентство LS.

«В течение первой половины текущего года продан весь объем указанных облигаций. Доход за период владения по бумагам МБА и государственными ценными бумагами Азербайджана составил около 40,8 миллиона долларов, при этом чистая внутренняя ставка доходности (IRR) с учетом всех полученных вознаграждений достигла 4,1 процента", – отмечается в сообщении агентства.

Напомним, в октябре 2014 года в портфель пенсионных активов Единого пенсионного накопительного фонда Казахстана были приобретены долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму 250 миллионов долларов (более 71 миллиарда тенге на тот момент) со сроком обращения этих бумаг 10 лет и купонной ставкой 8,25 процента годовых.

Международный банк Азербайджана — крупнейший государственный банк страны.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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