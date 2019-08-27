Две небанковские кредитные организации получили лицензию

27 августа 2019 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend - Палата по надзору над финансовыми рынками выдала лицензии двум небанковским кредитным организациям (НБКО) MJ Financial Services и Acet Financial Technologies, сообщили Trend в Палате.

Уставный капитал организаций составляет по 300 тысяч манатов каждой.

MJ Financial Services возглавляет Мадат Рустамов, директор Acet Financial Technologies - Хосров Ахундов.

Таким образом, число НБКО в Азербайджане увеличилось до 45 .

Отметим, что MJ Financial Services прошла регистрацию в налоговых органах 15 апреля этого года, а Acet Financial Technologies -10 января 2017 года.

(Авторы: Парвин Эюбова, Кямаля Мамедлы)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Активы азербайджанского ЗАО «İnternational» выросли в полтора раза
Финансы 13:42
Капитал ООО «IDEAL Kredit» вырос почти на 10%
Финансы 12:49
Прибыль ООО «IDEAL Kredit» выросла на 21%
Финансы 12:45
Азербайджанская небанковская кредитная организация ООО «IDK» нарастила непроцентные доходы
Финансы 10:03
Кредитный портфель ООО «IDK» вырос на 10%
Финансы 10:02
Обязательства ООО «AzmikroInvest» сократились почти на 30%
Финансы 26 августа 18:01
Лента новостей
Торговая война не остановила рост инвестиций США в Китай
Другие страны 14:00
Начались собеседования в рамках конкурса по приему на работу на вакантные места в школы Баку
Общество 13:51
Активы азербайджанского ЗАО «İnternational» выросли в полтора раза
Финансы 13:42
В воинском объединении ВС Азербайджана прошли учебно-методические сборы (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13:42
Азербайджан и Австралия намерены увеличить турпоток
Бизнес 13:41
В Азербайджанской Армии начались соревнования по ориентированию (ФОТО)
Политика 13:35
Завтра утром в Баку возможен кратковременный дождь
Общество 13:34
МИД КНР подтвердил информацию о предъявлении австралийскому писателю обвинений в шпионаже
Другие страны 13:21
Азербайджанский театр завоевал гран-при AMBERSTAR на круизном лайнере Рига - Стокгольм (ФОТО)
Культура 13:15