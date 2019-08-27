Две небанковские кредитные организации получили лицензию

БАКУ/Trend - Палата по надзору над финансовыми рынками выдала лицензии двум небанковским кредитным организациям (НБКО) MJ Financial Services и Acet Financial Technologies, сообщили Trend в Палате.

Уставный капитал организаций составляет по 300 тысяч манатов каждой.

MJ Financial Services возглавляет Мадат Рустамов, директор Acet Financial Technologies - Хосров Ахундов.

Таким образом, число НБКО в Азербайджане увеличилось до 45 .

Отметим, что MJ Financial Services прошла регистрацию в налоговых органах 15 апреля этого года, а Acet Financial Technologies -10 января 2017 года.

(Авторы: Парвин Эюбова, Кямаля Мамедлы)

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