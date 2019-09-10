Межбанковские платежи в Азербайджане растут

БАКУ /Trend/ - В январе-июле текущего года были произведены межбанковские платежи в размере 152 миллиардов манатов, что на 46 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сказал начальник отдела по контролю инфраструктуры Палаты по надзору над финансовыми рынками Тамерлан Рустамов, сообщает во вторник Trend с пресс-конференции.

По его словам, за первые семь месяцев этого года были выпущены 7,380 миллиона платежных карт, что на 31,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем операций, проведенных с помощью пластиковых карт, составил 11,9 миллиарда манатов, из которых 21 процент - безналичные расчеты.

Объем электронных торговых операций был увеличен в 5,9 раза до 1,66 миллиарда манатов.

Согласно данным, опубликованным Международным союзом электросвязи, в 2018 году на 100 человек приходились 104 мобильных телефона.

"Это означает, что в стране существует инфраструктура для проведения мобильных платежей. Также предлагаемая система Visa Token сыграет важную роль в развитии мобильных платежей", - сказал Рустамов.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: kamala_mammadli

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