Бюро обязательного страхования выплатило свыше 69 тыс. манатов

30 сентября 2019 16:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бюро обязательного страхования (ISB) в рамках системы международного страхования Green Card выплатило 69,512 тысячи манатов в связи с дорожно-транспортным происшествием на российско-кавказской федеральной трассе, сообщает Trend со ссылкой на бюро.

Страховой случай был связан со смертью пяти человек и ранения одного человека. Инцидент был зафиксирован шестого марта 2019 года в 05:00 результате столкновения автомобилей.

Международная страховая система Green Card - это соглашение о взаимном признании сертификатов страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств между ее участниками. В соответствии с этой системой сертификат страхования гражданской ответственности, выданный любым из государств-участников Соглашения о Green Card, действителен на территории других государств-участников этого соглашения. В настоящее время в системе насчитывается 48 стран.

Азербайджан был принят в качестве члена системы 28 мая 2015 года и действует в ней с 1 января 2016 года.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @kamala_mammadli

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