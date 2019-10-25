В Азербайджане в 2020 г. полный переход на плавающий режим обменного курса маловероятен

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2020 году полный переход на плавающий режим обменного курса маловероятен.

Об этом сказал председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов на пресс-конференции, сообщает в пятницу Trend.

"Полный переход на плавающий режим обменного курса был запланирован на 2020 год, но я считаю это не совсем реальным", - сказал Рустамов.

По его словам, перспективы полного перехода зависят от процесса перехода на таргетирование инфляции.

Председатель ЦБА также отметил, что сегодня 27 из 30 стран-экспортеров нефти придерживаются стабильного обменного курса валюты.

По словам Рустамова, другими условиями перехода на данный режим являются усиление рынка ценных бумаг и увеличение портфеля ценных бумаг банков, а также межбанковский денежный рынок.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

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