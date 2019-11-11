Официальный курс узбекского сума на 12-18 ноября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют, которые будут действовать с 12 по 18 ноября текущего года, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Центробанк.

Согласно данным ЦБ, доллар США подорожал на 23,50 сума и составил 9490,77 сума.

При этом единая европейская валюта подешевела на 115,18 сума. Теперь за один евро дают 10455,03 сума.

Российский рубль подешевел на 0,31 сума и составил 148,82 сума.

Напомним, что повышение волатильности обменного курса наблюдалось в августе на аукционах межбанковского валютного рынка Узбекистана. С начала года курс доллара к сумме вырос на 12,5 процента - с 8336 сумов на 1 января до 9384 сумов на 21 августа. Большая часть роста пришлась на август, когда доллар вырос на 679 сумов.

С 20 августа коммерческие банки начали продавать наличную иностранную валюту через обменные пункты.

(Автор: Фахри Вакилов)

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