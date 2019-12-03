Депозиты юридических лиц в Азербайджане превысили 14,5 млрд манатов

3 декабря 2019 20:16 (UTC+04:00)

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