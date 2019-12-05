Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 10 декабря пройдет аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана, на общую сумму десять миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение биржи.

На аукционе будут предложены облигации номиналом 100 манатов и сроком обращения 728 дней. Даты оплаты процентов по облигациям - девятого июня 2020 года, восьмого октября 2020 года, восьмого июня 2021 года и седьмого декабря 2021 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.