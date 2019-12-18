В регионах проводятся мероприятия по просвещению граждан в рамках ОМС

18 декабря 2019 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2020 году будут проводиться мероприятия по просвещению граждан по обязательному медицинскому страхованию в 20 регионах страны, сообщает Trend со ссылкой на Icbari Tibbi Siğorta.

В настоящее время реализуемый пилотный проект завершился в трех административных районах. Проведенные мероприятия будут применяться на начальном этапе проектов по обязательному медицинскому страхованию.

Мероприятия организованы в городах Мингячевир и Шеки, Губинском, Гусарском, Хачмазском, Шабранском, Сиязанском, Хызынском, Шемахинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Гобустанском, Балакенском, Загаталском, Гахском, Огузском, Габалинском, Гейчайском, Уджарском, Зардабском, Кюрдамирском, Евлахском и Агдашском районах.

Целью мероприятий, проводимых совместно с органами исполнительной власти регионов и Госагентством по обязательному медицинскому страхованию, стало информирование населения о поэтапном внедрении обязательного медицинского страхования в стране и преимуществах системы.

Чиновники исполнительной власти, расценивая применение обязательного медицинского страхования как продолжение успешных реформ в области здравоохранения, подчеркнули, что система внесет вклад в развитие здравоохранения. Также было отмечено, что целью обязательного медицинского страхования является снижение финансового бремени населения в связи с расходами на здравоохранение и обеспечение доступности качественных медицинских услуг.

Представители центральных районных больниц сообщили, что в возглавляемых ими медицинских учреждениях ведется подготовительная работа по переходу на обязательное медицинское страхование. Подготовительные работы в основном связаны с созданием инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в медицинских учреждениях, использованием возможностей ИКТ, созданием базы данных обязательного медицинского страхования, а также соответствующего программного обеспечения, в том числе повышением знаний и навыков медицинского персонала.

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