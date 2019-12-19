VTB ожидает прибыль на уровне 6 млн манатов

БАКУ/Trend/ - Председатель правления российского банка VTB в Азербайджане Евгений Кирин рассказал на пресс-конференции в Баку об итогах деятельности банка за 2019 год.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на слова Кирина, уходящий год принёс свои плоды.

Председатель правления напомнил, что по итогам девяти месяцев банк получил прибыль в размере 9,9 миллиона манатов и, принимая во внимание небольшой спад в четвертом квартале, по прогнозу руководства предполагается выход на прибыль на уровне шести миллионов на конец года.

Также было достигнуто увеличение рабочего кредитного портфеля в два раза и снижение проблемного портфеля на 65 миллионов манатов. Помимо этого, за отчётный период наблюдался прирост остатка на счетах клиентов, что, по словам Кирина, наглядно показывает высокий уровень доверия клиентов к банку.

С увеличением капитала до 90 миллиона манатов выросла процентная и комиссионная маржа банка.

Помимо количественных показателей председатель банка отметил также и другие шаги, осуществленные в 2019 году. Так, были проведены многочисленные акции в розничном и корпоративном сегментах. В первом случае это такие кредитные продукты как "Стартовый", "Рефинансирование" и ипотечный, а также депозитный продукт "Юбилейный". Во втором случае - это оборотный и инвестиционный кредитные продукты для малого бизнеса с более длительными сроками кредитования.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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