VTB-Азербайджан будет сотрудничать с Фондом развития предпринимательства

БАКУ /Trend/ - При сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства банк VTB-Азербайджан сможет предлагать кредиты с более выгодными условиями для предпринимателей, задействованных в малом бизнесе.

Об этом сказал на пресс-конференции председатель правления банка VTB-Азербайджан Евгений Кирин, сообщает в четверг Trend.

По его словам, при этом банк планирует достичь шестикратного роста "здоровых кредитов".

Напомним, что сегодня в Баку прошла пресс-конференция председателя правления банка VTB-Азербайджан Евгений Кирина, на которой были представлены итоги года и стратегия банка на предстоящие годы.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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