VTB нацелен на средний класс

19 декабря 2019 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель правления банка VTB-Азербайджан Евгений Кирин рассказал о приоритетных секторах кредитного портфеля банка в МСБ.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на слова Кирина, банк ориентирован на средний класс.

При этом VTB рассматривает такие секторы, как переработку, которая в отличии от сельскохозяйственной продукции не имеет столь высоких котировок цен и не зависит от сезонных факторов.

Также Кирин отметил, в качестве приоритетной сферу услуг, в частности отельный бизнес в Азербайджане, заметив что туризм в стране развивается высокими темпами.

"Вместе с развитием туризма и увеличением туристического потока развивается и расширяется и сфера общественного питания, которая в Азербайджане имеет высокий спрос и конкурентность. Мы принимаем это во внимание и, соответственно, с большим энтузиазмом подходим к вопросу кредитования в сфере общественного питания " - подытожил Кирин.

Напомним, сегодня в Баку прошла пресс-конференция "дочки" российского банка VTB в Азербайджане. На пресс-конференции были обсуждены итоги года и стратегия на 2019-2022 годы.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
VTB-Азербайджан будет сотрудничать с Фондом развития предпринимательства
Финансы 15:08
Объем денежных переводов из России в Азербайджан составил 850 млн манатов - VTB-Азербайджан
Финансы 13:39
VTB-Азербайджан выплатил 98% компенсаций
Финансы 13:26
VTB реструктуризировал 56% проблемных кредитов
Финансы 13:20
VTB увеличит уставной капитал
Финансы 13:02
VTB ожидает прибыль на уровне 6 млн манатов
Финансы 12:55
Лента новостей
VTB-Азербайджан будет сотрудничать с Фондом развития предпринимательства
Финансы 15:08
Минэнерго Узбекистана подвело итоги деятельности в 2019 году (Эксклюзив)
Энергетика 15:07
Агентство пищевой безопасности Азербайджана о пальмовом масле
Общество 15:06
В январе-ноябре Турция экспортировала в Казахстан готовую одежду на более чем $150 млн
Турция 15:01
Обнародован общий объем депозитов в коммерческих банках Грузии
Финансы 15:01
Узбекистан больше всего производил машины модели Chevrolet Nexia и Cobalt в 2019
Бизнес 14:59
Российская "ЧЕТРА" организует производство промышленной техники в Узбекистане
Бизнес 14:57
Турция экспортировала в Иран электротовары на более чем $100 млн
Турция 14:55
В Туркменистане издан Атлас разграничения морских пространств
Туркменистан 14:54