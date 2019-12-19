VTB нацелен на средний класс

БАКУ /Trend/ - Председатель правления банка VTB-Азербайджан Евгений Кирин рассказал о приоритетных секторах кредитного портфеля банка в МСБ.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на слова Кирина, банк ориентирован на средний класс.

При этом VTB рассматривает такие секторы, как переработку, которая в отличии от сельскохозяйственной продукции не имеет столь высоких котировок цен и не зависит от сезонных факторов.

Также Кирин отметил, в качестве приоритетной сферу услуг, в частности отельный бизнес в Азербайджане, заметив что туризм в стране развивается высокими темпами.

"Вместе с развитием туризма и увеличением туристического потока развивается и расширяется и сфера общественного питания, которая в Азербайджане имеет высокий спрос и конкурентность. Мы принимаем это во внимание и, соответственно, с большим энтузиазмом подходим к вопросу кредитования в сфере общественного питания " - подытожил Кирин.

Напомним, сегодня в Баку прошла пресс-конференция "дочки" российского банка VTB в Азербайджане. На пресс-конференции были обсуждены итоги года и стратегия на 2019-2022 годы.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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