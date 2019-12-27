Минналогов: Изменения в налоговом кодексе направлены на интересы граждан

27 декабря 2019 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Снижение административной нагрузки на предпринимателей, поощрение предпринимательской деятельности, изменения в Налоговом кодексе по внедрению электронного налогового счета-фактуры - меры, принятые для удовлетворения налогоплательщиков.

Об этом сказала начальник налоговой политики министерства по налогам Самира Мусаева, сообщает Trend с мероприятия.

По словам Мусаевой, изменения в Налоговом кодексе Азербайджана коснулись семи основных направлений, среди которых: обеспечение справедливой и прозрачной фискальной среды; улучшение налогового администрирования; снижение административной нагрузки на предпринимателей; стимулирование предпринимательской деятельности посредством льгот социального характера; снижение налогового бремени субъектов предпринимательства; выполнение обязательств по расширению, международному налогообложению и обмену данными.

Касаясь совершенствования налогового администрирования, начальник налоговой политики отметила, что прогресс расчета НДС с будущего года будет сформирован на основе метода кассы.

"Новые изменения сокращают время взимания налогов, и наряду с существенным облегчением администрирования, экономят финансовые средства налогоплательщика". - подытожила Мусаева

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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