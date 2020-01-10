Золото в Азербайджане подешевело

10 января 2020 09:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане десятого января понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 19,108 маната, составив 2630,2570 маната, унция серебра - на 0,3679 маната, составив 30,3977 маната, унция платины подорожала на 14,79 маната, составив 1640,9250 маната, унция палладия подешевела на 59,3045 маната, составив 3576,5450 маната.

Название

10.01.2019

09.01.2019

Золото

XAU

2630,2570

2649,3650

Серебро

XAG

30,3977

30,7656

Платина

XPT

1640,9250

1626,1350

Палладий

XPD

3576,5450

3635,8495

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на десятое января составляет 1,7 AZN/USD.

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