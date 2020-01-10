Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане десятого января понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 19,108 маната, составив 2630,2570 маната, унция серебра - на 0,3679 маната, составив 30,3977 маната, унция платины подорожала на 14,79 маната, составив 1640,9250 маната, унция палладия подешевела на 59,3045 маната, составив 3576,5450 маната.

Название 10.01.2019 09.01.2019 Золото XAU 2630,2570 2649,3650 Серебро XAG 30,3977 30,7656 Платина XPT 1640,9250 1626,1350 Палладий XPD 3576,5450 3635,8495

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на десятое января составляет 1,7 AZN/USD.

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