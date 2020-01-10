ЦБ Азербайджана: Инфляционная цель банка останется неизменной

10 января 2020 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) постарается удержать и поддерживать инфляцию на уровне четырех процентов.

Как сообщает Trend со ссылкой на телевидение, об этом на встрече с представителями Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) с предпринимателями и менеджерами банков заявил председатель Центробанка Эльман Рустамов.

Он отметил, что поддержание макроэкономической стабильности является одной из основных задач Центробанка:

"Правительственный прогноз инфляции и целевой показатель инфляции Центрального банка остаются неизменными - на уровне около (4 ± 2) процента. Это приведет к росту реальных доходов." - сказал председатель ЦБА, отметив, что формирование уровня инфляции в целевом коридоре (4 ± 2) в 2019 году оказало значительную поддержку экономической активности, укрепив уверенность в экономической среде.

Принимая во внимание последние тенденции, Центральный банк внес коррективы в инфляцию в конце этого года. При сохранении макроэкономических тенденций к 2020 году существенных изменений в динамике инфляции не ожидается", - подытожил Рустамов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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