Центробанк Азербайджана облегчил валютный режим для предпринимателей

БАКУ/Trend/ - Постановлением Правления Центрального банка Азербайджана(ЦБА) от 20 февраля 2020 утверждены изменения в "Правила проведения операций резидентов Азербайджана в иностранной валюте, а также нерезидентов в национальной и иностранной валюте".

Как сообщает в четверг Trend со сcылкой на пресс-службу Центробанка, в соответствии с изменениями, срок представления в уполномоченный банк документов, подтверждающих таможенную декларацию или предоставление импортных услуг, подтверждающих импорт товаров в страну, при осуществлении предоплаты в связи с импортом товаров, продлен с 270 дней до двух лет. Одновременно с этим устранено требование о предоставлении информации о не импортируемых товаров и услуг, стоимость которых не превышает 10 тысяч долларов США.

Отмечается, что решение было принято с учетом процессов улучшения, наблюдаемых в последние годы в показателях платежного баланса страны, положительных результатов реформ, проводимых в направлении усиления таможенного контроля и валютного контроля в целом. Так, в настоящее время соотношение профицита текущих операций платежного баланса к внутреннему валовому продукту измеряется двузначными числами. При этом решающую роль в формировании профицитного платежного баланса сыграла проводимая работа по диверсификации экономики и стимулированию ненефтяного экспорта. Также, наряду с текущими операциями, в последние годы было зарегистрировано значительное улучшение в учете движения капитала и финансов.

Как известно, в начале текущего года при правлении Центрального банка был создан Совет по сотрудничеству с предпринимателями. Одним из приоритетных вопросов, поднятых на этом совете, стала либерализация регулирования импортных операций в рамках существующего в стране валютного режима. Отмечается, что либерализация валютного режима будет способствовать дальнейшему улучшению деловой среды для предпринимательства в стране.

Вышеуказанные изменения вступят в силу после включения в Государственный реестр правовых актов Азербайджана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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