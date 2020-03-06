Спрос на ноты ЦБ Азербайджана в 4 раза превысил предложение

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела в пятницу очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) со сроком обращения в 84 дня, в ходе которого он привлек у азербайджанских банков 50 миллионов манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение в четыре с лишним раза – 11 инвесторов подали 18 заявок на общую номинальную сумму в 217,52 миллиона манатов. Интервал ценовых предложений составил от 98,4381 до 99,3245 маната с доходностью от 6,8 до 2,91 процента.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,1815 маната (3,54 процента), средневзвешенная цена составила 99,2062 маната. Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 50 миллионов манатов.

Срок погашения нот – первого июня 2020 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 6 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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