Грузинская валюта достигла нового исторического минимума

БАКУ /Trend/ - В обменных пунктах коммерческих банков Грузии стоимость 1 доллара вплотную приблизилась к отметке 3,1 лари, сообщает Trend в субботу со ссылкой на грузинские СМИ.

За последнюю неделю лари подешевел на 6,3 процента. Для стабилизации курса Национальный банк Грузии (НБГ) осуществил первую в 2020 году валютную интервенцию — на валютном аукционе были проданы 20 миллионов долларов.

Несмотря на вмешательство регулятора, лари продолжил обесцениваться. Согласно официальному курсу, установленному Нацбанком по итогам торгов 14 марта, 1 доллар стоит 2,99 лари, а 1 евро – 3,34 лари.

Установленный обменный курс по отношению к доллару является новым историческим минимумом для грузинской валюты. Предыдущее минимальное значение было зафиксировано в сентябре 2019 года — 2,9808 лари за 1 доллар.

Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария, обращаясь к населению, сказал, что обесценивание национальной валюты неизбежно на фоне пандемии коронавируса.

Глава правительства выразил уверенность, что лари вернется "к соответственному сбалансированному показателю". При этом он отметил, что сейчас главной задачей властей является стимулирование экономического роста.

Напомним, что на фоне вспышки коронавируса, а также нефтяного кризиса в мире национальная валюта Грузии начала стремительное падение.

На сегодня в Грузии зарегистрированы 25 случаев заражения коронавирусом.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356