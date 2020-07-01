Манат подорожал к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое июля установлен на уровне 1,7 и 1,9073 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют
|
01.07.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9073
|
-0,0041
|
0,0493
|
-0,0245
|
1 российский рубль
|
0,0239
|
-0,0004
|
0,0001
|
-0,0030
|
1 турецкая лира
|
0,2481
|
0,0001
|
-0,0021
|
-0,0461
|
1 австралийский доллар
|
1,1715
|
0,0028
|
0,0594
|
-0,0201
|
1 аргентинский песо
|
0,0241
|
-0,0001
|
-0,0009
|
-0,0157
|
1 белорусский рубль
|
0,7039
|
-0,0082
|
-0,0083
|
-0,1286
|
1 бразильский реал
|
0,311
|
0,0010
|
0,0048
|
-0,1340
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0979
|
-0,0003
|
0,0017
|
-0,0220
|
100 южнокорейских вон
|
0,1412
|
-0,0004
|
0,0039
|
-0,0058
|
1 чешская крона
|
0,0715
|
0,0001
|
0,0031
|
-0,0044
|
100 чилийских песо
|
0,207
|
-0,0008
|
-0,0047
|
-0,0430
|
1 китайский юань
|
0,2406
|
0,0004
|
0,0019
|
-0,0067
|
1 датская крона
|
0,2559
|
-0,0006
|
0,0068
|
-0,0029
|
1 грузинский лари
|
0,5551
|
-0,0010
|
0,0224
|
-0,0384
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0
|
0,0001
|
0,0016
|
1 индийская рупия
|
0,0225
|
0
|
0,0001
|
-0,0021
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1015
|
-0,0011
|
0,0254
|
-0,0527
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0
|
0,0003
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1821
|
-0,0006
|
0,0059
|
-0,0011
|
1 швейцарский франк
|
1,7952
|
0,0002
|
0,0451
|
0,0522
|
1 израильский шекель
|
0,4905
|
-0,0053
|
0,0080
|
0,0148
|
1 канадский доллар
|
1,2516
|
0,0075
|
0,0377
|
-0,0464
|
1 кувейтский динар
|
5,5247
|
0,0001
|
0,0204
|
-0,0792
|
1 казахский тенге
|
0,0042
|
0
|
0,0001
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0223
|
-0,0002
|
-0,0003
|
-0,0013
|
100 ливанских фунтов
|
0,1127
|
0,0002
|
0,0007
|
0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3968
|
0,0002
|
0,0070
|
-0,0137
|
1 мексиканский песо
|
0,0737
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0149
|
1 молдавская лея
|
0,0992
|
0,0004
|
0,0031
|
0,0054
|
1 египетский фунт
|
0,1052
|
0
|
-0,0021
|
0,0034
|
1 норвежская крона
|
0,1766
|
0,0012
|
0,0072
|
-0,0230
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0032
|
1 польский злотый
|
0,4293
|
0,0016
|
0,0179
|
-0,0251
|
1 сингапурский доллар
|
1,2193
|
-0,0007
|
0,0230
|
-0,0366
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0
|
0,0006
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3388
|
-0,0023
|
0,0168
|
-0,0244
|
1 тайваньский доллар
|
0,0577
|
0,0001
|
0,0010
|
0,0029
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
-0,0007
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0636
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0014
|
100 японских иен
|
1,5793
|
-0,0081
|
-0,0031
|
0
|
1 новозеландский доллар
|
1,0952
|
0,0024
|
0,0577
|
-0,0437
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili