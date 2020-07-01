Манат подорожал к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое июля установлен на уровне 1,7 и 1,9073 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют 01.07.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9073 -0,0041 0,0493 -0,0245 1 российский рубль 0,0239 -0,0004 0,0001 -0,0030 1 турецкая лира 0,2481 0,0001 -0,0021 -0,0461 1 австралийский доллар 1,1715 0,0028 0,0594 -0,0201 1 аргентинский песо 0,0241 -0,0001 -0,0009 -0,0157 1 белорусский рубль 0,7039 -0,0082 -0,0083 -0,1286 1 бразильский реал 0,311 0,0010 0,0048 -0,1340 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,0979 -0,0003 0,0017 -0,0220 100 южнокорейских вон 0,1412 -0,0004 0,0039 -0,0058 1 чешская крона 0,0715 0,0001 0,0031 -0,0044 100 чилийских песо 0,207 -0,0008 -0,0047 -0,0430 1 китайский юань 0,2406 0,0004 0,0019 -0,0067 1 датская крона 0,2559 -0,0006 0,0068 -0,0029 1 грузинский лари 0,5551 -0,0010 0,0224 -0,0384 1 гонконгский доллар 0,2193 0 0,0001 0,0016 1 индийская рупия 0,0225 0 0,0001 -0,0021 1 британский фунт стерлингов 2,1015 -0,0011 0,0254 -0,0527 100 индонезийских рупий 0,0119 0 0,0003 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1821 -0,0006 0,0059 -0,0011 1 швейцарский франк 1,7952 0,0002 0,0451 0,0522 1 израильский шекель 0,4905 -0,0053 0,0080 0,0148 1 канадский доллар 1,2516 0,0075 0,0377 -0,0464 1 кувейтский динар 5,5247 0,0001 0,0204 -0,0792 1 казахский тенге 0,0042 0 0,0001 -0,0003 1 киргизский сом 0,0223 -0,0002 -0,0003 -0,0013 100 ливанских фунтов 0,1127 0,0002 0,0007 0,0003 1 малайзийский ринггит 0,3968 0,0002 0,0070 -0,0137 1 мексиканский песо 0,0737 -0,0001 -0,0002 -0,0149 1 молдавская лея 0,0992 0,0004 0,0031 0,0054 1 египетский фунт 0,1052 0 -0,0021 0,0034 1 норвежская крона 0,1766 0,0012 0,0072 -0,0230 100 узбекских сомов 0,0167 0 -0,0001 -0,0032 1 польский злотый 0,4293 0,0016 0,0179 -0,0251 1 сингапурский доллар 1,2193 -0,0007 0,0230 -0,0366 1 саудовский риал 0,4532 0 0,0006 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3388 -0,0023 0,0168 -0,0244 1 тайваньский доллар 0,0577 0,0001 0,0010 0,0029 1 таджикский сомони 0,1649 0 -0,0007 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0636 -0,0001 -0,0002 -0,0014 100 японских иен 1,5793 -0,0081 -0,0031 0 1 новозеландский доллар 1,0952 0,0024 0,0577 -0,0437

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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