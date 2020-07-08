Комитет Палаты представителей США обнародовал проект военного бюджета в размере $695 млрд

Финансы 8 июля 2020 03:26 (UTC+04:00)
Комитет Палаты представителей США обнародовал проект военного бюджета в размере $695 млрд

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США обнародовал во вторник проект военного бюджета на 2021 финансовый год в размере $694,6 млрд., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это на $1,3 млрд больше, чем в текущем финансовом году, и на $3,7 млрд долларов, чем запрашивала администрация США.

Законопроект предусматривает ассигнование порядка $162,3 млрд на личный состав Вооруженных сил США и увеличение на 3% размеров денежного довольствия. Он предполагает, что на действительной военной службе в США в будущем году будут находиться 1 351 500 человек (на 12 тыс. больше, чем в нынешнем). Резерв устанавливается на уровне 802 тыс. военнослужащих (на 1,2 тыс. больше, чем в текущем году).

На закупку оружия и военной техники в 2021 году конгрессмены предлагают выделить из казны $140,1 млрд. Эти средства расписаны на приобретение, в частности, 91 истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 (на 12 больше, чем запрашивала исполнительная ветвь власти США), девяти кораблей ВМС, включая первый атомный подводный ракетоносец нового класса Columbia - его только намечается начать строить в следующем году, две ударные субмарины, два ракетных эсминца.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки Пентагона в следующем году в нижней палате Конгресса хотят профинансировать в объеме $104,6 млрд, уничтожение химических боеприпасов - в размере 889,5 млн.

Законопроекту еще предстоит пройти сложный процесс утверждения и в Палате представителей, и в Сенате Конгресса. Только затем он поступит на подпись президенту США республиканцу Дональду Трампу. Между тем, сложности с одобрением военного бюджета могут возникнуть и на заключительном этапе. Объясняется это тем, что многие члены Конгресса, прежде всего демократы, хотят включить в проект оборонного бюджета положение о переименовании нескольких военных баз, названных в честь генералов Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США (1861-1865 годы). Трамп в конце июня предупредил, что воспользуется правом вето, если в проект действительно будет включена поправка, требующая переименовать эти базы.

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