США объявили о введении 25% пошлин на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Власти США в пятницу объявили о введении дополнительных пошлин в размере 25% на товары из Франции на сумму около $1,3 млрд., передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Данное решение, которое вступит в силу через 180 дней, было принято в связи с намерением Парижа ввести налог на предоставляющие цифровые услуги компании, в том числе американские.
"Этим уведомлением объявляется о твердом намерении аппарата представителя США на торговых переговорах предпринять меры в виде [введения] дополнительных пошлин в размере 25% на товары из Франции <...>. Представитель США на торговых переговорах также решил приостановить применение дополнительных пошлин на 180 дней", - говорится в сообщении.
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