Стоимость биткоина снижается в среднем на 1,5%

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в среду утром снижается в среднем на 1,5%. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.46 мск биткоин дешевел на 1,71% — до 10 084 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 1,38% — до 10 086 долларов. На долю биткоина приходится примерно 57,5% рынка.

В понедельник цена биткоина впервые с 27 июля упала ниже психологической отметки в 10 тысяч долларов и достигла уровня в 9930 долларов. Во вторник стоимость криптовалюты перешла к коррекционному росту, однако затем снижение возобновилось.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, стоимость криптовалюты может продолжить падение.

"Биткоин продолжает торговаться в диапазоне 9900-10600 долларов. Большинство крупных альткоинов (альтернативные криптовалюты) торгуются аналогичным образом за исключением, пожалуй, Binance Coin (токен криптобиржи Binance), который укрепился почти до недавних максимумов", — отметил он.

"В целом, я ожидаю дальнейшего снижения крипторынка, но перед этим мы вполне можем увидеть рост на 3-5% до уровней сопротивления", — добавил эксперт.