Азербайджанские банки приобрели на аукционе свыше 55 млн долларов

БАКУ /Trend/ - Десятого сентября 2020 года в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялся очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным ведомства, спрос со стороны банков на аукционе составил 55,8 миллиона долларов США и был полностью обеспечен. На предыдущем аукционе - восьмого сентября, ЦБА продал банкам инвалюты на 74,2 миллиона долларов.

По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 AZN/USD.

По данным Государственного нефтяного фонда, всего в январе-августе 2020 года на валютных аукционах было продано инвалюты на сумму 5,4 миллиарда долларов США и этот показатель на 25 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ГНФАР заявили, что в текущем году планируется продать на валютных аукционах инвалюты на 6,8 миллиарда долларов.

Отметим, что ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов и аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

(Автор: Зейни Джафаров)

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