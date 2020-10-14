МВФ прогнозирует рост экономики Азербайджана на 2% в 2021 г.
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Подписан меморандум о реализации в Туркменистане проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций»
Мир должен увидеть Армению такой, какая она есть - властолюбивой пропагандистской машиной - американский военный эксперт
Нейтрализован еще один оперативно-тактический баллистический ракетный комплекс ВС Армении - минобороны Азербайджана
Президенту пишут: Мы благодарны Вам за проявленную решимость, за работу, осуществляемую во благо народа
Посол Узбекистана и советник президента Латвии обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества
Члены Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви выразили соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Зарубежные политические партии, депутаты и представители международных организаций выразили поддержку Азербайджану
Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике встретились с пострадавшими от ракетного обстрела в Гяндже (ФОТО)
Помощник Президента Азербайджана провел телефонный разговор с официальным представителем Президента Турции
Минобороны Азербайджана: Цель лживой информации, распространяемой минобороны Армении, - отвлечь мировую общественность
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата! (ВИДЕО)
В Бухаре состоялось узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
У армян есть несбыточная мечта создать большое армянское государство - глава Албано-Удинской Христианской Общины
Отношения России и Азербайджана будут укрепляться, служа развитию и благополучию двух стран - эксперт
И тяжелораненые рвутся в бой… – из зоны боевых действий рекордсмен мира, ветеран Карабахской войны Ильхам Закиев