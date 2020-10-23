Количество членов Бакинской фондовой биржи увеличилось

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа 23 октября 2020 года на основании заявки приняла в члены инвестиционную компанию ЗАО «МБА - Инвест», сообщает Trend со ссылкой на биржу.

По данным ведомства, количество инвестиционных компаний, входящих в Бакинскую фондовую биржу, увеличилось до восьми. Уставный капитал нового финансового учреждения соответствует установленному минимуму для инвестиционных компаний - 300 тысяч манатов.

Сообщается, что объем операций Международного банка Азербайджана (МБА) с ценными бумагами стремительно растет. Так, по итогам 2019 года объём операций МБА с ценными бумагами составил 207,7 миллиона манатов, увеличившись в годовом исчислении в 2,3 раза. Следовательно, более выгодным вариантом является наличие у банка собственной инвестиционной компании в случае проведения таких крупных операций с ценными бумагами.

Отметим, что решение о создании новой инвестиционной компании было принято на собрании акционеров Международного банка Азербайджана, состоявшимся 11 октября 2019 года.

(Автор: Зейни Джафаров)

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