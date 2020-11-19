Законопроект о бюджете на 2021-2023 годы вернули в Мажилис Казахстана

Сенаторы вернули законопроект «О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы» в Мажилис, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В ходе обсуждения законопроекта от комитетов и депутатов поступали предложения по изменениям и дополнениям, касающимся различных сфер жизнедеятельности государства. Предложений по увеличению расходов в общем поддержано на 20 миллиардов тенге, в том числе в 2021 году - на 15,2 миллиарда тенге. Финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет перераспределения расходов, которые были предусмотрены в резерве Правительства», - сказал на пленарном заседании Сената депутат Нурлан Кылышбаев.

Согласно предложениям депутатов, в ближайшие три года финансироваться должен ряд направлений, среди которых:

- завершение среднего ремонта участка автодороги областного значения в Акмолинской и Атырауской областях, строительство радиальной дороги к БАКАД в Алматинской области, автомобильных дорог районного значения в Мангистауской области, реконструкция и развитие автодорог в Западно-Казахстанской области и в Алматы в общей сумме 6,7 миллиарда тенге, в том числе в 2021 году - 4,6 миллиарда тенге;

- газификация Актюбинской, Атырауской и Туркестанской областей на общую сумму 2,7 миллиарда тенге, в том числе на 2021 год - 2,1 миллиарда тенге;

- строительство и (или) реконструкция жилья коммунального жилищного фонда в Жамбылской области, строительство жилья для социально уязвимых слоев населения и малообеспеченных многодетных семей в Павлодарской области, а также инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в Костанайской области и сетей водоснабжения в Восточно-Казахстанской области в общей сумме 6 миллиардов тенге, в том числе в 2021 году - 3,9 миллиарда тенге;

- строительство зданий, сооружений и капитальный ремонт Военного института Национальной гвардии в Петропавловске, развитие инфраструктуры в городе Туркестане и другие мероприятия и проекты в 2021 году - 4,6 миллиарда тенге.